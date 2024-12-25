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Общество

Уникальный запуск: с Байконура взлетела юбилейная ракета

С Байконура взлетела юбилейная ракета , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 18:07 Фото: Zakon.kz/Елена Лебедева
Сегодня, 25 декабря 2024 года, с космодрома Байконур взлетела ракета – носитель "Союз-2.1 б" с высокодетальным спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс – П" № 5, передает корреспондент Zakon.kz.

Во время запуска ракеты на космодром приезжают туристы из разных стран. 

"Это невероятное историческое событие произошло на наших глазах! Мы попали на запуск 2000 ракеты башни Р-7. Не передать все эмоции, которые испытываешь, глядя на эту космическую мощь. Холод, ветер, а ты не ощущаешь этого ничего, глядишь в степь и ждешь, когда же взлетит!" – поделилась жительница Кызылорды Елена Когай.

Она считает, что жить рядом со знаменитым во всем мире космодромом и не видеть, как отправляют ракеты, непростительно. 

Пирмухаммед Сыздыков тоже из Кызылорды. Впервые в жизни он попал на запуск ракеты.

"Ехали сюда 6 часов на автобусе. Но это того стоит! Увидеть своими глазами, как происходит взлет, как живет космическая гавань, как все происходит, это для меня как предновогодний подарок! Ведь кто из нас в детстве не мечтал стать космонавтом? Многие мальчишки, и я в том числе! И сегодня краем глаза увидел, какой он, космодром!" – сказал Пирмухаммед Сыздыков.

По данным Роскосмоса, сегодня, 25 декабря 2025 года, состоялся юбилейный, 2000-й запуск ракеты-носителя корпуса Р-7. Первый запуск ракеты этой конструкции был произведен 15 мая 1957 года. Произошел взлет в 10:45 по московскому времени.

Через 9,5 минуты после старта спутник отделился от третьей ступени ракеты и вышел на заданную орбиту. Эти ракеты-носители с высокой точностью дистанционно проводят зондирование Земли. У них сверхвысокое пространственное разрешение, менее 1 метра на пиксель. Также они проводят стереоскопическую съемку для создания трехмерной модели рельефа. Данные, которые получает ракета-носитель, используются для мониторинга природных ресурсов, экологии, по ним наблюдают за водоохранными и заповедными зонами. Они играют важную роль в решении глобальных задач охраны окружающей среды. 

Ранее Zakon.kz писал, что Россия отправляет туристов на МКС с космодрома "Байконур". Кроме того, запущенный с Байконура "Прогресс МС-29" с новогодними подарками пристыковался к МКС.

О том, что на Байконуре готовится ​​к запуску уникальная ракета, Zakon.kz сообщил 23 декабря 2024 года.

Елена Лебедева
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