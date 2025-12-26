Вышедшая на свободу сводница Айка сделала обращение

Осужденная за сводничество и наркопреступление блогер Айка, которую недавно временно выпустили на свободу, завела новую страницу в Instagram, где опубликовала обращение, сообщает Zakon.kz.

Начиная запись, она отметила, что впервые за долгие годы хочет "обратиться к обществу и СМИ лично, своими словами".

"Последний период моей жизни был связан с серьезными испытаниями, и все это время я не могла публично комментировать происходящее. Сейчас, находясь на пробации, соблюдая установленные требования, я имею право дать короткое разъяснение. Я сразу подчеркну – я не буду затрагивать правительство, государственные органы, представителей власти. Моя цель – обозначить свою позицию спокойно, корректно и в рамках закона. За последние годы вокруг моего имени появилось много информации, интерпретаций и обсуждений. Часть из них не соответствовала действительности или была представлена односторонне. Долгое время я не могла говорить и пояснять что-то от своего имени. Сегодня я лишь хочу сказать, что работаю над восстановлением своей жизни. Воспитываю своего ребенка и стараюсь двигаться дальше честно и осознанно", – заявила Айка.

Она также попросила корректно использовать это обращение.

В июне 2023 года в МВД сообщили о задержании 25-летней сводницы, которая вела закрытые соцсети и организовывала подбор девушек, готовых за большие деньги оказывать сексуальные услуги богатым клиентам. 21 мая 2024 года суд приговорил казахстанского блогера Айку, известную в определенных кругах как сводницу элитных эскортниц, к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и направил ее в колонию средней безопасности. В ноябре 2025 года стало известно, что она вышла на свободу – суд предоставил ей отсрочку отбывания наказания из-за малолетнего ребенка.