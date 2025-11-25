#АЭС в Казахстане
События

"Список Айки": сводница элитных эскортниц по Казахстану временно на свободе

Задержание, арест, наручники, задержанная, арестованная, преступница, мошенница , фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 10:58 Фото: pxhere
Казахстанский блогер Айка, более известная в определенных кругах как сводница элитных эскортниц, вышла на свободу. Суд предоставил ей отсрочку отбывания наказания из-за малолетнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

21 мая 2024 года суд приговорил Айку к 6 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и направил ее в колонию средней безопасности.

, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2025 10:58
Кто слил скандальный "список Айки" в Сеть. МВД проводит проверку

31 июля 2025 года суд отказал ей по ходатайству о замене оставшегося наказания на более мягкое.

Но уже сегодня, 25 ноября 2025 года, стало известно, что Жарминский районный суд области Абай рассмотрел другое ходатайство осужденной М. (Айка) об отсрочке исполнения наказания.

"В связи со вступившими в законную силу изменениями в ст. 74 УК адвокат осужденной в порядке ст. 6 УК обратился в районный суд с ходатайством об отсрочке наказания в учреждении, которое в ходе его рассмотрения было поддержано осужденной, ее защитником, представителем учреждения №23 и прокурором", – уточнили в суде.

Суд установил, что у осужденной есть ребенок 2020 года рождения. Она характеризуется положительно, находится на облегченных условиях содержания, получила одно поощрение и одно взыскание и не имеет долгов по исполнительным производствам.

С учетом этих данных суд удовлетворил ее ходатайство об отсрочке исполнения приговора.

При этом суд указал, что статья 74 УК предусматривает предоставление женщинам, имеющим малолетних детей, отсрочки исполнения наказания, если совершенные преступления не относятся к категориям, при которых такая мера исключена:

"На М. данные ограничения не распространяются. Учитывая интересы ребенка, а также характер и степень тяжести преступления, суд пришел к выводу о необходимости отсрочить исполнение наказания".

В итоге исполнение неотбытой части наказания отсрочено на два года.

Также известно, что контроль за поведением осужденной возложен на службу пробации по месту ее жительства.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
