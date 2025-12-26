Опасная погода: в Алматы и во всех областях синоптики объявили штормовое предупреждение

В Алматы и 17 областях Казахстана на 27 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, юге, в центре области Улытау ожидается туман.



Ночью на западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман. Ночью и утром гололед. В Туркестане ожидается гололед, временами туман.

Ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидаются туман, гололед.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается туман.



Днем на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель. Ночью на западе, юге, днем на западе, юге, в центре области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау днем ожидается гололед. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В период с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года в области прогнозируется выпадение снега больше нормы. В Уральске 27 декабря днем ожидаются снег, низовая метель. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью и утром на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.



Ночью на северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью в горных районах области, днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман. В период с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года на юге и в горных районах области прогнозируется выпадение осадков (дождь, снег) больше нормы.

На западе, севере, юге Павлодарской области ожидается туман.



На севере, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидаются туман, гололед.

В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидаются снег, метель, гололед.

В Семее ночью ожидаются снег, метель, гололед.

На юге, западе Актюбинской области ожидается туман.



На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.



На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. г. Петропавловск: 27 декабря ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, на востоке области порывы 18 м/с. В Конаеве ночью ожидается туман, на дорогах гололедица.

В Алматы ночью ожидается туман, на дорогах гололедица.



На востоке, в центре, горных районах области Жетысу временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

Ранее синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 27 декабря 2025 года.

