Опасная погода: в каких областях синоптики объявили штормовое предупреждение

В 13 областях Казахстана на 27 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

С 27 по 31 марта в Северо-Казахстанской области ожидается дальнейшее таяние снега и повышение уровня воды в реках. Возможны разливы и подтопления дорог, населенных пунктов и построек талой водой.



В Алматинской области ожидается северо-восточный ветер, на востоке области порывы 17-22 м/с.

В горах в районах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность лавин из-за высоких снегов и осадков. Не выходите на заснеженные склоны. Будьте осторожны.



В области Улытау ожидается ветер северо-восточный, восточный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15 м/с.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области туман. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, на западе, востоке, юге области 15-20, днем на юго-востоке области временами порывы 23 м/с.

Ночью и утром на западе, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром туман.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, днем на юге области 15-18 м/с.

В области Жетысу ветер северо-восточный, на севере, востоке области 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, на юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

Ночью и утром на юге Павлодарской области ожидается туман.

Ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по стране в предстоящий четверг, 27 марта 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

