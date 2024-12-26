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События

Опасная погода: почти во всех областях объявили штормовое предупреждение

Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 22:41 Фото: Zakon.kz
В 16 областях Казахстана на 27 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В центре, на севере Кызылординской области туман.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области туман. В Туркестане ночью и утром туман.

В Западно-Казахстанской области гололед, туман. В Уральске гололед, туман.

Днем на севере Карагандинской области низовая метель. Ветер юго-западный днем на севере области, порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке, в центре Улытауской области туман. В Жезказгане туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем низовая метель. Ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области туман. В Атырау ночью и утром туман.

На западе, севере, в центре Абайской области низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области, 15-20, в Жарминском районе порывы 23-28 м/с.

На северо-востоке, юго-востоке Восточно-Казахстанской области низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный на северо-востоке, юго-востоке области, порывы 15-20 м/с. С 20:00 26 декабря до 20:00 27 декабря по Усть-Каменогорску в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Ночью на севере Актюбинской области на дорогах гололедица.

27-29 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 27 декабря на юго-западе, в горных районах области, 28-29 декабря в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 27-29 декабря временами туман.

На западе, юге Павлодарской области низовая метель. Ветер юго-западный на западе, юге области, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Костанайской области метель. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области, 15-20 м/с. В Костанае днем метель. Ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области снег. Днем метель. Ветер юго-западный днем, 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем метель. Ветер юго-западный днем, 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами туман.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на пятницу, 27 декабря.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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