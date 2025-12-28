#Казахстан в сравнении
События

Алматы укрепляет систему защиты детей и подростков

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 28.12.2025 12:29 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В акимате города Алматы под председательством заместителя акима Абзала Нукенова прошло межведомственное совещание по вопросам обеспечения безопасности детей и подростков, сообщает Zakon.kz.

В работе приняли участие заместители акимов районов по идеологической работе, руководители профильных управлений, представители подведомственных организаций и Департамента полиции города Алматы.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В ходе встречи обсуждались механизмы межведомственного взаимодействия, мониторинг состояния безопасности детей, оперативное реагирование на критические ситуации, комплексное сопровождение и поддержка несовершеннолетних.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Особое внимание уделялось совершенствованию работы психологических служб, адресной работе с родителями, разработке методических материалов и повышению квалификации профильных специалистов.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Также рассматривались подходы к созданию системы раннего выявления рисков, внедрению цифровых и аналитических инструментов для мониторинга ситуации и оценки эффективности принимаемых мер.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

По итогам совещания даны конкретные поручения профильным управлениям и районным акиматам по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, организации комплексной поддержки и усилению профилактических мер.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
