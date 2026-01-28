#Казахстан в сравнении
Общество

Снег накроет юг и север Казахстана, на остальной территории – без осадков: прогноз на 29 января

снег, снеговик, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 17:35 Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 29 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что обширный антициклон вызовет погоду без осадков на большей части республики.

"Лишь на юге, юго-востоке, на крайнем западе и севере Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, низовая метель".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что по стране прогнозируются усиление ветра, туманы, гололед.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2026 17:35
В Алматы и Шымкенте ожидается потепление – когда оно наступит

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан ждет резкое потепление. Подробнее о прогнозе на 29, 30 и 31 января 2026 года можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
