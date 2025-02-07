Украл миллионы и скрылся: объявленного в международный розыск казахстанца выдала Грузия

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии посольства РК в Грузии из Тбилиси экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 7 февраля 2025 года, стало известно из Telegram-канала Генпрокуратуры.

"Указанное лицо в 2020 году в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в получении субсидий, завладело денежными средствами 88 жителей Улытауской области, причинив им ущерб в совокупности более 30 млн тенге. Двое соучастников уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В 2024 году он был установлен на территории Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В настоящее время, как отметили в надзорном органе, подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.

"За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества", – уточнили в пресс-службе ГП РК.

Генеральная прокуратура призывает граждан быть бдительными и осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников.

"Защитите себя и своих близких от финансовых потерь, действуйте разумно", – заключили в пресс-службе ГП РК.

Материал по теме Задержаны руководители крупной товарной биржи за махинации с углем на миллиарды тенге

Ранее сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области выявили схему хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму более 50 млн тенге. По данным АФМ, на незаконно полученные субсидии подозреваемый приобрел внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150, который оформил на доверенное лицо.