#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
515.31
533.96
5.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
515.31
533.96
5.3
События

Украл миллионы и скрылся: объявленного в международный розыск казахстанца выдала Грузия

Украл миллионы и скрылся: объявленного в международный розыск казахстанца выдала Грузия, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 09:40 Фото: Telegram/GenPr
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии посольства РК в Грузии из Тбилиси экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 7 февраля 2025 года, стало известно из Telegram-канала Генпрокуратуры.

"Указанное лицо в 2020 году в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в получении субсидий, завладело денежными средствами 88 жителей Улытауской области, причинив им ущерб в совокупности более 30 млн тенге. Двое соучастников уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В 2024 году он был установлен на территории Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

В настоящее время, как отметили в надзорном органе, подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.

"За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества", – уточнили в пресс-службе ГП РК.

Генеральная прокуратура призывает граждан быть бдительными и осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников.

"Защитите себя и своих близких от финансовых потерь, действуйте разумно", – заключили в пресс-службе ГП РК.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 09:40
Задержаны руководители крупной товарной биржи за махинации с углем на миллиарды тенге
, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 09:40

Ранее сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Северо-Казахстанской области выявили схему хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму более 50 млн тенге. По данным АФМ, на незаконно полученные субсидии подозреваемый приобрел внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 150, который оформил на доверенное лицо.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Бизнесмен купил элитный внедорожник за 50 млн тенге на украденные субсидии
События
09:22, Сегодня
Бизнесмен купил элитный внедорожник за 50 млн тенге на украденные субсидии
Казахстанские команды спецназа вернулись с престижных международных соревнований
События
23:03, 06 февраля 2025
Казахстанские команды спецназа вернулись с престижных международных соревнований
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на пятницу
События
20:02, 06 февраля 2025
Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на пятницу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: