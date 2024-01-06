Ученые нашли место в Алматы, где можно проводить исследования по очистке воздуха

5 января 2024 года физиологи и генетики Казахского национального женского педагогического университета показали место, где будут проводить научно-производственные исследования по очистке воздуха Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным Министерства науки и высшего образования, общая площадь участка для научных исследований составляет 9 га.

"В настоящее время на 2 гектарах его растут фруктовые деревья. Работы по выращиванию растений, интенсивно поглощающих вредные отходы из воздуха, будут происходить на оставшихся 7 гектарах", – говорится в сообщении.

Примечательно, что земельный участок расположен возле агробиостанции Кольди в Алматинской области.

Ученые уже готовят рассаду. В настоящее время выращивают три вида деревьев: можжевельник, каштан и дуб. По мнению ученых, существует несколько видов каштана, дуба и можжевельника. В ходе исследований будут определены наиболее эффективные, после чего приступят к посадке.

Здесь же будут выращивать растения для изготовления биологически активных препаратов, которые будут способствовать очистке и оздоровлению организма жителей города.

Стоит отметить, что ученые Казахского национального женского педагогического университета обнаружили инновационный метод очистки воздуха Алматы от вредных веществ. Проект, ориентированный на улучшение экологии и здоровья городских жителей, уже в этом весеннем сезоне вступит в научно-производственную фазу.

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