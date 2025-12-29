#Казахстан в сравнении
События

Казахстанец не справился с кредитом в 25 млн тенге: как его спас суд

пустой кошелек в руках, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 11:20 Фото: pexels
Казахстанский предприниматель не смог выплатить крупный долг микрофинансовой организации по кредиту и попал под суд, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривал Жуалынский районный суд Жамбылской области, куда поступил гражданский иск о взыскании задолженности по кредиту на сумму свыше 26 млн тенге.

"Судом установлено, что в 2024 году между Микрофинансовой организацией и предпринимателем было заключено соглашение о предоставлении кредита на сумму 25 млн тенге сроком на 60 месяцев. В залог было предоставлено двухэтажное кафе с земельным участком. Гарантом исполнения обязательств должника выступила гражданка Е." – сообщили в пресс-службе суда.

Но ответчики не выплачивали сумму своевременно.

Истец просил суд взыскать в солидарном порядке с ответчиков сумму долга в размере более 26 млн тенге, и госпошлину в размере 787 тысяч тенге.

"В ходе рассмотрения дела суду удалось помочь сторонам достичь медиативного соглашения. По условиям соглашения ответчики обязуется погасить задолженность до 30 апреля 2026 года ежемесячно по 1 млн тенге, и с мая 2026 года по март 2027 года ежемесячно по 1,4 млн тенге, а истец в свою очередь отказался от иска. Соглашение утверждено судом, производство по делу прекращено, а госпошлина возвращена истцу", – отметили в суде.

Определение суда вступило в законную силу.

Другая жительница Жамбылской области задолжала банкам крупные суммы и решила пойти на крайнюю меру – процедуру судебного банкротства.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
