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Общество

Многодетная мать с долгами по кредитам в 6 млн тенге победила банки

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 10:46 Фото: pexels
Многодетная мать из Тараза набрала кредитов, сумма выплаты по которым значительно превышала ее ежемесячный доход, сообщает Zakon.kz.

В Жамбылском областном суде 24 июля 2025 года рассказали, что мать четырех несовершеннолетних детей задолжала пяти банкам по потребительским кредитам более 6 млн тенге.

"Женщина не состояла в официальном браке с отцом детей, работает оператором в ТОО и получает зарплату в размере 220 тыс. тенге. При этом ее ежемесячные выплаты по кредитам составляли 395 тыс. тенге, значительно превышая доход. Кроме того, на ней лежат расходы на содержание семьи. Обращаясь в суд, многодетная мать просила восстановить свою платежеспособность. В иске она указала на чрезмерную кредитную нагрузку и просила продлить срок погашения задолженности до 60 месяцев с уменьшением ежемесячных платежей", – сообщили в суде.

Четыре из пяти кредиторов выступили против удовлетворения иска.

Однако Таразский городской суд пришел к выводу, что доводы женщины полностью подтверждаются материалами дела, а ее действия не носят признаков недобросовестности.

Суд удовлетворил иск и применил процедуру восстановления платежеспособности, по плану которой задолженность будет погашаться ежемесячно в течение 5 лет.

Два банка обжаловали решение суда, но Жамбылский областной суд оставил его без изменения.

Судебные акты вступили в законную силу.

Другая жительница Тараза тоже хотела добиться банкротства, но ее уличили в преднамеренности.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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