Многодетная мать с долгами по кредитам в 6 млн тенге победила банки

Многодетная мать из Тараза набрала кредитов, сумма выплаты по которым значительно превышала ее ежемесячный доход, сообщает Zakon.kz.

В Жамбылском областном суде 24 июля 2025 года рассказали, что мать четырех несовершеннолетних детей задолжала пяти банкам по потребительским кредитам более 6 млн тенге.

"Женщина не состояла в официальном браке с отцом детей, работает оператором в ТОО и получает зарплату в размере 220 тыс. тенге. При этом ее ежемесячные выплаты по кредитам составляли 395 тыс. тенге, значительно превышая доход. Кроме того, на ней лежат расходы на содержание семьи. Обращаясь в суд, многодетная мать просила восстановить свою платежеспособность. В иске она указала на чрезмерную кредитную нагрузку и просила продлить срок погашения задолженности до 60 месяцев с уменьшением ежемесячных платежей", – сообщили в суде.

Четыре из пяти кредиторов выступили против удовлетворения иска.

Однако Таразский городской суд пришел к выводу, что доводы женщины полностью подтверждаются материалами дела, а ее действия не носят признаков недобросовестности.

Суд удовлетворил иск и применил процедуру восстановления платежеспособности, по плану которой задолженность будет погашаться ежемесячно в течение 5 лет.

Два банка обжаловали решение суда, но Жамбылский областной суд оставил его без изменения.

Судебные акты вступили в законную силу.

Другая жительница Тараза тоже хотела добиться банкротства, но ее уличили в преднамеренности.