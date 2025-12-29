Миннауки уточнило ситуацию со стипендиями "Болашак" в США
Фото: freepik
Временные ограничения в университетах США не повлияли на выплаты студентам "Болашак". Об этом Zakon.kz стало известно из заявления Министерства науки и высшего образования Казахстана.
Так, в ведомстве 29 декабря 2025 года обратились к студентам программы "Болашак", которые учатся в США.
"Из‑за рождественских каникул в некоторых университетах временно ограничена работа административных и финансовых служб. Однако со стороны АО "Центр международных программ" все платежи за обучение и стипендии студентам уже произведены в полном объеме".Пресс-служба науки и высшего образования РК
Также сказано, что после окончания каникул и возобновления работы университетов все остальные процессы будут завершены в обычном порядке.
Немного ранее НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" выступила со срочным обращением к казахстанцам из-за рассылаемых публикаций в Казнете о платных услугах по линии Единого контакт-центра 1414.
