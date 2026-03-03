#Референдум-2026
События

Айнура Сергазиева освобождена от должности зампреда Агентства по делам госслужбы

Айнура Сергазиева, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 09:05 Фото: gov.kz
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Айнуру Сергазиеву, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 марта 2026 года пишет Акорда.

"Распоряжением главы государства Сергазиева Айнура Камидуллаевна освобождена от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", – говорится в сообщении.

Она занимала эту должность с января 2022 года.

Другим распоряжением президент назначил заместителем главы Агентства по делам государственной службы Улан Бекиша.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
