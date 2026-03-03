Айнура Сергазиева освобождена от должности зампреда Агентства по делам госслужбы
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Айнуру Сергазиеву, сообщает Zakon.kz.
Об этом 3 марта 2026 года пишет Акорда.
"Распоряжением главы государства Сергазиева Айнура Камидуллаевна освобождена от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", – говорится в сообщении.
Она занимала эту должность с января 2022 года.
Другим распоряжением президент назначил заместителем главы Агентства по делам государственной службы Улан Бекиша.
