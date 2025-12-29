Изменил русло реки и добывал золото: казахстанцу за 10 тысяч долларов обещали смягчить меру пресечения

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области окончено расследование по факту мошенничества в отношении двух граждан, которые разработали схему получения денежных средств от недропользователей, сообщает Zakon.kz.

В агентстве напомнили, что в сентябре 2025 года пресечена незаконная деятельность группы лиц по добыче драгоценных металлов на участке "Кенкарын" Самарского района с самовольным изменением русла реки Құлынжон. В результате их действий экологический ущерб превысил 54 млн тенге.

"Воспользовавшись данными обстоятельствами, злоумышленники убедили одного из подозреваемых передать им 10 000 долларов за оказание содействия в изменении меры пресечения с содержания под стражей на менее строгую. Принятыми мерами указанные лица задержаны при получении денег. Приговором суда им назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев", – рассказали сегодня, 29 декабря, в пресс-службе АФМ.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

В августе 2025 года в другом районе ВКО тоже был выявлен факт незаконной добычи драгоценных металлов. Тогда речь шла об отведении русла реки Шыбынды. Позднее, в сентябре того же года, полиция сообщила о задержании 19 граждан иностранных государств и двух жителей Усть-Каменогорска, занимавшихся незаконной добычей полезных ископаемых.