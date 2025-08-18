382 млн тенге золотом и разрушенная река: в Казахстане раскрыли незаконную добычу драгметаллов

Фото: пресс-служба Национального банка РК

В Восточно-Казахстанской области выявлен факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды в Уланском районе. Об этом 18 августа 2025 года рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.

Факт выявили сотрудники Департамента АФМ по ВКО совместно с прокуратурой и Департаментом Комитета национальной безопасности (КНБ). "Подозреваемые в нарушение законодательства в области недропользования, не имея лицензии, в течение двух лет незаконно добывали золото с отведением русла реки. Для добычи применялась тяжелая специальная техника и промышленное оборудование по переработке руды. В результате только экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге. В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге", – говорится в релизе, распространенном в понедельник. Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца, расследование продолжается. "Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – заключили в АФМ. 25 июля 2025 года сообщалось, что изъятые у казахстанских олигархов элитные украшения ушли с молотка почти за 17 млн тенге.

