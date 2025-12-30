#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
504.76
593.8
6.5
События

Казахстанцев пересаживают с авто на поезда из-за непогоды

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 15:06 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане из-за введения временных ограничений движения на автомобильных дорогах подключили поезда, сообщает Zakon.kz.

13 пригородных поездов направил "Казахстан темир жолы" (КТЖ) для организации вывоза пассажиров и обеспечения транспортной доступности между регионами.

Для перевозки пассажиров задействовали следующие пригородные поезда:

По маршруту Астана – Павлодар:

  • №7502 Астана – Павлодар
  • №6832 Астана – Павлодар

По маршруту Павлодар – Астана:

  • №7501 Павлодар – Астана
  • №7509 Павлодар – Астана

По маршруту Астана – Жалтыр / Атбасар:

  • №6804 Атбасар – Астана
  • №6831 Астана – Жалтыр

По маршруту Астана – Кокшетау:

  • №7515 Астана – Курорт Боровое
  • №6830 Кокшетау – Астана
  • №7508 Кокшетау – Астана
  • №7516 Курорт Боровое – Астана

По маршруту Астана – Караганды:

  • №6858 Астана – Караганды
  • №6856 Астана – Караганды

По маршруту Караганды – Астана:

  • №7553 Караганды – Астана

Ранее Министерство внутренних дел обратилось к казахстанцам в связи с погодными условиями.

Утром 30 декабря сообщалось о закрытии трасс республиканского значения в Карагандинской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В двух областях Казахстана из-за непогоды закрыли участки дорог
19:51, 20 декабря 2023
В двух областях Казахстана из-за непогоды закрыли участки дорог
Дополнительные пригородные поезда в Астану запускают из-за непогоды
22:40, 01 января 2024
Дополнительные пригородные поезда в Астану запускают из-за непогоды
В Акмолинской области из-за непогоды ограничено движение
22:25, 22 октября 2023
В Акмолинской области из-за непогоды ограничено движение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: