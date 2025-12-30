Казахстанцев пересаживают с авто на поезда из-за непогоды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане из-за введения временных ограничений движения на автомобильных дорогах подключили поезда, сообщает Zakon.kz.
13 пригородных поездов направил "Казахстан темир жолы" (КТЖ) для организации вывоза пассажиров и обеспечения транспортной доступности между регионами.
Для перевозки пассажиров задействовали следующие пригородные поезда:
По маршруту Астана – Павлодар:
- №7502 Астана – Павлодар
- №6832 Астана – Павлодар
По маршруту Павлодар – Астана:
- №7501 Павлодар – Астана
- №7509 Павлодар – Астана
По маршруту Астана – Жалтыр / Атбасар:
- №6804 Атбасар – Астана
- №6831 Астана – Жалтыр
По маршруту Астана – Кокшетау:
- №7515 Астана – Курорт Боровое
- №6830 Кокшетау – Астана
- №7508 Кокшетау – Астана
- №7516 Курорт Боровое – Астана
По маршруту Астана – Караганды:
- №6858 Астана – Караганды
- №6856 Астана – Караганды
По маршруту Караганды – Астана:
- №7553 Караганды – Астана
Ранее Министерство внутренних дел обратилось к казахстанцам в связи с погодными условиями.
Утром 30 декабря сообщалось о закрытии трасс республиканского значения в Карагандинской области.
