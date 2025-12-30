Казахстанцев пересаживают с авто на поезда из-за непогоды

В Казахстане из-за введения временных ограничений движения на автомобильных дорогах подключили поезда, сообщает Zakon.kz.

13 пригородных поездов направил "Казахстан темир жолы" (КТЖ) для организации вывоза пассажиров и обеспечения транспортной доступности между регионами.

Для перевозки пассажиров задействовали следующие пригородные поезда:

По маршруту Астана – Павлодар:

№7502 Астана – Павлодар

№6832 Астана – Павлодар

По маршруту Павлодар – Астана:

№7501 Павлодар – Астана

№7509 Павлодар – Астана

По маршруту Астана – Жалтыр / Атбасар:

№6804 Атбасар – Астана

№6831 Астана – Жалтыр

По маршруту Астана – Кокшетау:

№7515 Астана – Курорт Боровое

№6830 Кокшетау – Астана

№7508 Кокшетау – Астана

№7516 Курорт Боровое – Астана

По маршруту Астана – Караганды:

№6858 Астана – Караганды

№6856 Астана – Караганды

По маршруту Караганды – Астана:

№7553 Караганды – Астана

Ранее Министерство внутренних дел обратилось к казахстанцам в связи с погодными условиями.

Утром 30 декабря сообщалось о закрытии трасс республиканского значения в Карагандинской области.