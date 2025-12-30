#Казахстан в сравнении
Общество

"По возможности оставайтесь дома": тревожное обращение МВД к казахстанцам

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 11:59 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел (МВД) обратилось сегодня, 30 декабря 2025 года, к казахстанцам в связи с погодными условиями, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты рекомендуют жителям страны:

  • по возможности не выходить из дома без крайней необходимости;
  • отложить любые дальние поездки;
  • водителям строго соблюдать правила дорожного движения;
  • выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров;
  • увеличивать дистанцию между транспортными средствами.
"Неблагоприятные погодные условия значительно повышают риски на дорогах и в общественных местах. Мы настоятельно просим граждан проявить ответственность, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями экстренных служб".Старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 11:59
Замерзающий дождь в Астане: пассажиров срочно предупредили о задержках рейсов

Днем ранее МВД отреагировало на жалобы казахстанцев на штрафы за скорость на трассах. Комментарий ведомства можно узнать, прочитав этот материал.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
