"По возможности оставайтесь дома": тревожное обращение МВД к казахстанцам

Фото: Zakon.kz

Министерство внутренних дел (МВД) обратилось сегодня, 30 декабря 2025 года, к казахстанцам в связи с погодными условиями, сообщает Zakon.kz.

Так, специалисты рекомендуют жителям страны: по возможности не выходить из дома без крайней необходимости;

отложить любые дальние поездки;

водителям строго соблюдать правила дорожного движения;

выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров;

увеличивать дистанцию между транспортными средствами. "Неблагоприятные погодные условия значительно повышают риски на дорогах и в общественных местах. Мы настоятельно просим граждан проявить ответственность, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями экстренных служб". Старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова Материал по теме Замерзающий дождь в Астане: пассажиров срочно предупредили о задержках рейсов Днем ранее МВД отреагировало на жалобы казахстанцев на штрафы за скорость на трассах. Комментарий ведомства можно узнать, прочитав этот материал.

