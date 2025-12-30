"По возможности оставайтесь дома": тревожное обращение МВД к казахстанцам
Министерство внутренних дел (МВД) обратилось сегодня, 30 декабря 2025 года, к казахстанцам в связи с погодными условиями, сообщает Zakon.kz.
Так, специалисты рекомендуют жителям страны:
- по возможности не выходить из дома без крайней необходимости;
- отложить любые дальние поездки;
- водителям строго соблюдать правила дорожного движения;
- выбирать безопасную скорость и избегать резких маневров;
- увеличивать дистанцию между транспортными средствами.
"Неблагоприятные погодные условия значительно повышают риски на дорогах и в общественных местах. Мы настоятельно просим граждан проявить ответственность, соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями экстренных служб".Старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова
Днем ранее МВД отреагировало на жалобы казахстанцев на штрафы за скорость на трассах. Комментарий ведомства можно узнать, прочитав этот материал.
