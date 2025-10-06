Глава Комитета автотранспорта и транспортного контроля освобожден от должности
Фото: gov.kz
6 октября 2025 года стало известно об освобождении Алтая Али от должности главы Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет пресс-служба премьер-министра.
"Приказом министра транспорта Республики Казахстан Али Алтай Сембекулы освобожден от должности председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля", – сказано в сообщении.
Алтай Али занимал эту должность с ноября 2023 года.
В августе 2025 года появилась информация о задержании вице-министра транспорта по подозрению в получении взятки. Имя задержанного официально не сообщалось. Но на фоне этих публикаций от должности вице-министра транспорта освободили Сатжана Аблалиева.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript