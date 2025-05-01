"Под единым шаныраком": в Восточном Казахстане отметили 30-летие АНК

В День единства народа Казахстана в областном центре прошла XXXI сессия Ассамблеи народа Казахстана Восточно-Казахстанской области.

В этом году встреча приобрела особое значение – АНК исполняется 30 лет.

Фото: пресс-центр ВКО

На сессии собрались представители разных сфер – этнокультурных объединений, науки, искусства, госструктур, Совета матерей, молодежных организаций. Каждый из выступающих по-своему подчеркнул, насколько важна Ассамблея и какие задачи стоят перед обществом сегодня.

Фото: пресс-центр ВКО

Аким области Нурымбет Сактаганов отметил роль АНК как прочного фундамента стабильности и доверия.

"Ассамблея – это неформальный, но очень сильный стержень, на котором держится наше общество. Здесь объединены интересы всех этносов, живущих в Казахстане. Благодаря единству и взаимопониманию мы сохраняем стабильность, развиваемся и строим уверенное будущее", – сказал глава региона.

Фото: пресс-центр ВКО

Председатель азербайджанского этнокультурного объединения Элвин Демирчиев обратился к личному опыту, показывая, как Ассамблея влияет на судьбы отдельных людей.

"Моя мама больше 20 лет преподает азербайджанский язык в Доме дружбы. Это огромный труд и пример для меня. А я сам – строитель, и для меня каждая стройка – это не только здание, но и судьбы людей, которых мы поддерживаем работой. Мы видим, как представители разных национальностей могут работать вместе, помогать друг другу и строить сильную страну. Уверен, в этом и есть суть Ассамблеи – в единстве людей, несмотря на их различия", – поделился Элвин Демирчиев.

Фото: пресс-центр ВКО

Директор ВКО филиала Академии государственного управления при президенте РК Жанар Буканова акцентировала внимание на важности подготовки госслужащих в вопросах межэтнического согласия.

"⁠Сегодня особенно важно, чтобы те, кто принимает решения в сфере общественного согласия, обладали нужными знаниями. Мы совместно с АНК и научно-экспертной группой АНК ВКО разработали образовательную программу для госслужащих. Она поможет строить диалог и создавать атмосферу принятия и солидарности. Если проект поддержат, мы готовы запустить его сначала в области, а затем и на республиканском уровне", – подчеркнула эксперт.





Фото: пресс-центр ВКО

Важной частью сессии стало вручение государственных наград.



Орденом "Парасат" награжден Геннадий Николаевич Пуссеп – за вклад в развитие духовного и интеллектуального потенциала страны.

Юбилейными медалями "30 лет Ассамблеи народа Казахстана" были отмечены ветераны Ассамблеи:

Александр Николаевич Алексеенко – член научно-экспертной группы АНК ВКО;

Мария Баймухановна Бейсеканова – председатель Совета матерей АНК ВКО;

Александр Андреевич Яковлев – председатель славянского культурного общества;

Ярослава Владимировна Волкович – председатель украинского культурного центра;

Владимир Викторович Лебедев – председатель еврейского культурного центра "Сион";

Жұлдыз Сейткумаровна Актанжанова – зампред Совета матерей, руководитель ОО "Үйлесім";

Павлина Михайловна Пшимбаева – зампред Ассоциации корейцев ВКО;

Лидия Генриховна Роот – член немецкого культурного центра "Видергебурт";

Валентина Васильевна Фрышко – зампред польского культурного центра;

Габдулхай Мухаметгалиевич Ишмуратов – председатель татарского культурного центра;

Алдияр Ақылбекұлы Әубәкіров – зампред Совета аксакалов АНК ВКО;

Татьяна Абдуловна Кагерманова – председатель ОО "Ассоциация "Вайнах" чеченцев и ингушей ВКО".

Борисович Галина Августиновна – председатель ОО "Восточно-Казахстанский белорусский культурный центр"

Аким области лично поздравил каждого награжденного и поблагодарил за вклад в сохранение общественного согласия и развитие культурного многообразия региона.