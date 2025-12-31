#Казахстан в сравнении
События

В Минобороны рассказали о победах четвероногого "солдата" Айқаса

военнослужащие, собака, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 11:48 Фото: gov.kz
В Акмолинской области в войсковой части 44813 вместе с военнослужащими выполняет учебно-боевые задачи собака по кличке Айқас древней породы тазы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны, в 2020 году из Аральска, Кызылординской области в часть его привез заместитель командира по боевой подготовке майор Нурлыбек Жамангaрин.

Фото: gov.kz

"Собака тазы входит в состав "семи сокровищ", олицетворяющих гармоничную жизнь кочевника. Айқас со мной уже пятый год. Значимым достижением для нас стала победа на республиканском соревновании борзых "Алтын қазына" в Акмолинской области и призовое место в полевом испытании "Салбурын" в Актюбинской области", – поделился Жамангaрин.

Фото: gov.kz

Известно, что за пять лет Айқас полностью адаптировался к повседневной жизнедеятельности подразделения. Распорядок дня у него, как у настоящего солдата: подъем, завтрак и учебные тренировки.

Привыкший к военной дисциплине четвероногий "солдат" также участвует в построении.

Фото: gov.kz

Он первым является на плац и по приказу командира замирает у флагштока в положении "сидя". На торжественных церемониях Айқас выражает свое уважение к символам страны, по-своему вторя звучанию гимна.

Немного ранее мы рассказывали, что в Абайском гарнизоне проходит срочную воинскую службу, пожалуй, самый высокий солдат Казахстана – рядовой Илья Хальчуков. Его рост составляет 2 метра 10 сантиметров.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
