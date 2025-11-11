Как собака древней казахской породы тазы стала символом преданности и силы духа

В селе Шубар области Жетысу живет Анар Казакбаева – женщина, посвятившая жизнь возрождению древней казахской породы тазы. Когда-то собака по кличке Линда помогла ей справиться с тяжелым периодом и буквально вернула к жизни, сообщает Zakon.kz.

Сегодня Анар – один из самых известных заводчиков тазы в Казахстане, а ее питомцы – многократные чемпионы выставок и гордость страны. Для нее это не просто увлечение. История Анар звучит как гимн преданности, стойкости и глубокой связи человека с животным миром, вплетенной в национальную культуру.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

История сосуществования человека и собак породы тазы глубока настолько, что силуэты этих животных украшают наскальные рисунки XVIII-XII веков до нашей эры, некоторые из них найдены учеными как раз в области Жетысу. Тазы являются частью "Жеті қазына", семи сокровищ казахского народа, а еще символом верности и бесценного помощника в охоте.

"У нас во дворе всегда жило несколько этих прекрасных собак, а за их закутком была копна сена, и собаки сделали в нем большой лаз, в котором, бывало, отсиживалась и я, будучи подростком". Анар Казакбаева, заводчица тазы

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

"Этих грациозных животных невозможно не полюбить, они, конечно, своеобразные – с характером, но чувственные и понимающие". Анар Казакбаева, заводчица

Ее отец Орынтай Казакбайулы, ветеран тыла, которому за девяносто, рассказывает, что в их роду любовь к этим собакам – традиция, насчитывающая не менее века.

"Еще мои дядя и старшие родственники со стороны матери имели тазы и охотились с ними", – рассказывает он, с живым блеском в глазах вспоминая предков.

Путь Анар Казакбаевой к статусу ведущего заводчика тазы и эксперта 2-ой категории в Казахстане был извилист. После 30 лет работы в системе образования здоровье ее подвело. Врачи посоветовали женщине много ходить, гулять. Именно тогда в ее жизни появилась собака тазы по имени Линда, которую Анар подарили. И они стали гулять вместе.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

С появлением щенков от Линды и приобретением новых собак для укрепления породы, Анар начала выставлять их на выставки и соревнования. Результатом стали более ста престижных наград с конкурсов и соревнований различных уровней. Сегодня ее питомник насчитывает десятки этих благородных животных.

С искренней гордостью она представляет своих любимцев, чемпионов.

"Вот мой Раджа. Этот пес – девятикратный чемпион международных и республиканских соревнований. У него замечательная выучка, он социализирован, аккуратен, предан. Мы с ним, помнится, жили во время одного из выездов на 25-м этаже гостиницы. И Раджа прекрасно себя вел". Анар Казакбаева, заводчица

Другой ее знаменитый подопечный по кличке Коккус, поражает своей эталонностью.

"Он берет жюри своим экстерьером, – объясняет хозяйка. – Вообще, под тазы в Казахстане было написано несколько стандартов, сейчас утвержден последний, и заводчики этих собак стараются соответствовать стандартам. Это сложнейшая задача, требующая не только идеальной родословной, но и беззаветного труда хозяина".

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Но Анар Казакбаева заботится не только о чемпионах. В ее сердце есть место для каждого – и для пожилых тазы, проживших рядом много лет, и для тех собак, которым не так повезло со здоровьем.

"У меня среди подопечных животных есть и собаки с инвалидностью, и уже немолодые особи. Мне важна их судьба. Я отдаю их фермерам из ближайших хозяйств просто так, но слежу, чтобы человек был хорошим, с пониманием, что о животном нужно заботиться". Анар Казакбаева, заводчица

Всем казахстанцам, желающим завести собаку, женщина советует присмотреться к тазы.

"Мне часто говорят, что тазы – собака не для дома, не для квартиры, а для степи, – говорит она. – А я держала, держу и буду держать тазы, где бы ни жила. Эти собаки, когда их любишь, уважаешь и бережешь, социализируются в любых условиях, они бесконечно преданы хозяину и поражающе красивы".

Между тем, ранее порода тазы становилась объектом судебного спора об интеллектуальной собственности. Zakon.kz сообщал, что апелляционный суд поставил точку по делу о выдаче патента частному лицу на породу собак "Казахский тазы".

В пресс-службе суда Астаны тогда объяснили, что тазы является древней казахской породой и ранее уже была зарегистрирована за Республикой Казахстан на международном уровне. Таким образом, Казахстан закреплен в качестве страны происхождения этой породы.