#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.57
591.68
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.57
591.68
6.42
События

Младенческая смертность в Казахстане достигла исторического минимума

в Казахстане снизилась младенческая смертность, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 19:16 Фото: pixabay
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в преддверии Нового года обратилась к казахстанцам через соцсети. Она отметила, что уходящий год стал для системы здравоохранения годом реальных изменений, сообщает Zakon.kz.
"При поддержке главы государства приняты важные решения – от усиления защиты медработников до модернизации инфраструктуры и повышения качества медицинской помощи", – отметила глава ведомства.

Также Альназарова перечислила ощутимые результаты:

  • общая смертность снизилась на 2,6%,
  • от онкологических заболеваний – на 6,3%,
  • младенческая смертность достигла исторического минимума – -18,7%,
  • ожидается рост продолжительности жизни до 75,8 года в 2025 году.
"Казахстан поднялся на семь позиций в Индексе человеческого развития ООН и занял 60-е место среди 193 стран. В 2025 году принят закон по совершенствованию ОСМС – с нового года около 1 млн человек дополнительно получат доступ к медицинской помощи. Онкоскрининги переведены в гарантированный пакет, что расширило охват для незастрахованных граждан", – сказала глава министерства.

Как уточнила Альназарова, усилена правовая защита медиков – за насилие при исполнении предусмотрена уголовная ответственность.

"Мы усилили первичную помощь, охрану здоровья матери и ребенка, модернизировали онкологическую службу, открыли первый в Центральной Азии Центр протонной терапии, развиваем сельское здравоохранение и активно внедряем цифровые решения и искусственный интеллект. Все эти шаги – ради главного: здоровья и благополучия каждого гражданина", – сказала министр.

Ранее сообщалось, что Казахстан возглавил рейтинг стран Центральной Азии по продолжительности жизни.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Регионы с высокой материнской смертностью назвали в Минздраве
14:09, 27 февраля 2025
Регионы с высокой материнской смертностью назвали в Минздраве
Роддома с высокой смертностью рожениц хотят лишать лицензий в Казахстане
11:50, 05 августа 2025
Роддома с высокой смертностью рожениц хотят лишать лицензий в Казахстане
Где чаще всего пациенты жалуются на врачей в Казахстане
14:27, 27 февраля 2025
Где чаще всего пациенты жалуются на врачей в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: