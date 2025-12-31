Младенческая смертность в Казахстане достигла исторического минимума

Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова в преддверии Нового года обратилась к казахстанцам через соцсети. Она отметила, что уходящий год стал для системы здравоохранения годом реальных изменений, сообщает Zakon.kz.

"При поддержке главы государства приняты важные решения – от усиления защиты медработников до модернизации инфраструктуры и повышения качества медицинской помощи", – отметила глава ведомства. Также Альназарова перечислила ощутимые результаты: общая смертность снизилась на 2,6%,

от онкологических заболеваний – на 6,3%,

младенческая смертность достигла исторического минимума – -18,7%,

ожидается рост продолжительности жизни до 75,8 года в 2025 году. "Казахстан поднялся на семь позиций в Индексе человеческого развития ООН и занял 60-е место среди 193 стран. В 2025 году принят закон по совершенствованию ОСМС – с нового года около 1 млн человек дополнительно получат доступ к медицинской помощи. Онкоскрининги переведены в гарантированный пакет, что расширило охват для незастрахованных граждан", – сказала глава министерства. Как уточнила Альназарова, усилена правовая защита медиков – за насилие при исполнении предусмотрена уголовная ответственность. "Мы усилили первичную помощь, охрану здоровья матери и ребенка, модернизировали онкологическую службу, открыли первый в Центральной Азии Центр протонной терапии, развиваем сельское здравоохранение и активно внедряем цифровые решения и искусственный интеллект. Все эти шаги – ради главного: здоровья и благополучия каждого гражданина", – сказала министр. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Денсаулық сақтау министрлігі (@healthcare.gov.kz) Ранее сообщалось, что Казахстан возглавил рейтинг стран Центральной Азии по продолжительности жизни.

