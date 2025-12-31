Алматы встречает Новый год под усиленным контролем городских служб

В предновогодние и праздничные дни городские службы Алматы переведены на усиленный режим работы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата города, в период, когда большинство жителей проводит выходные с близкими, тысячи специалистов продолжают нести службу и дежурить, чтобы город оставался безопасным, чистым и теплым.

Уточняется, что для обеспечения порядка и оперативного реагирования в местах массового пребывания людей усилено патрулирование, повышенное внимание уделяется профилактике правонарушений, а также безопасности детей и несовершеннолетних. Одновременно в круглосуточном режиме работают службы экстренного реагирования, медицинские бригады, коммунальные и аварийные службы.





"Благодарим всех, кто встречает Новый год на рабочем месте и в праздничные дни работает с удвоенной нагрузкой. Пусть самые теплые поздравления от близких будут рядом, даже если они звучат на расстоянии. С Новым годом!" – говорится в сообщении.

