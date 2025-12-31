#Казахстан в сравнении
События

Алматы встречает Новый год под усиленным контролем городских служб

городские службы работают в усиленном режиме, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 00:32 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В предновогодние и праздничные дни городские службы Алматы переведены на усиленный режим работы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата города, в период, когда большинство жителей проводит выходные с близкими, тысячи специалистов продолжают нести службу и дежурить, чтобы город оставался безопасным, чистым и теплым.

Уточняется, что для обеспечения порядка и оперативного реагирования в местах массового пребывания людей усилено патрулирование, повышенное внимание уделяется профилактике правонарушений, а также безопасности детей и несовершеннолетних. Одновременно в круглосуточном режиме работают службы экстренного реагирования, медицинские бригады, коммунальные и аварийные службы.


"Благодарим всех, кто встречает Новый год на рабочем месте и в праздничные дни работает с удвоенной нагрузкой. Пусть самые теплые поздравления от близких будут рядом, даже если они звучат на расстоянии. С Новым годом!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, какие регионы РК затронет штормовое предупреждение 1 января.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
