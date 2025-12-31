Туман, метель и гололед: какие регионы РК затронет штормовое предупреждение 1 января

В 16 областях Казахстана на 1 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Атырауской области ожидаются снег, метель. На севере, юге, востоке области туман, гололед. Ветер северо-западный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с. В Атырау ожидаются туман, гололед.

На севере, западе, в центре Актюбинской области ожидается снег, гололед, низовая метель, днем на западе области сильный снег. На западе, в центре области туман. Ветер южный на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер южный ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, в центре области Абай ожидается снег, низовая метель, гололед. Ветер восточный, юго-восточный на севере, западе, в центре области 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ветер восточный, юго-восточный на севере, востоке области 15-20 м/с.

На севере, в центре, горных районах области Жетысу ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.

На западе, севере Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный, южный ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Костанае днем ожидаются снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-восточный, южный днем 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гололед. На севере, западе, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте ожидается временами туман. В Туркестане ожидается временами туман.

Ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидаются снег, низовая метель. На дорогах гололедица. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный ночью на юге, востоке, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидаются снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, северо-востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью порывы 15-20, на севере, в центре области временами 23, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, юге Карагандинской области ожидаются снег, низовая метель. Гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидаются снег, низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, на дорогах гололедица. На западе, севере, юге области туман. Ветер западный, ночью на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидаются снег, низовая метель. Ветер западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на западе, севере области 15-18 м/с. В Жезказгане ожидаются туман, гололед.

Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на западе области небольшой снег, метель. На западе юге области ожидается туман. Ветер южный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидается ветер южный днем 15-20 м/с.

Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. На севере, востоке, юге области ожидаются туман, гололед.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с. В Алматы временами ожидается туман. Временами ожидается на дорогах гололедица. В Конаеве временами ожидается туман. Временами ожидается на дорогах гололедица. Ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью порывы 18 м/с.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются сильный снег, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидаются туман, гололед.

Ранее сообщалось, что ждать от погоды 1 января.