#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
События

210 выездов за сутки: как работали спасатели в новогоднюю ночь

спасатели, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 11:41 Фото: МЧС РК
За сутки 31 декабря 2025 года подразделения МЧС Казахстана совершили 210 выездов, сообщает Zakon.kz.

Из них 91 – на пожары и случаи горения, еще 119 – на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы, сообщили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали и спасли 241 человека, в том числе 30 детей.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды и сообщениями о закрытии дорог. Граждан призывают воздержаться от дальних поездок, а жителей сельской местности – от пеших выходов на большие расстояния при ухудшении погодных условий.

Ранее в МЧС сообщили, что в Павлодаре из огня спасены 15 человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
В МЧС рассказали, сколько пожаров случилось в новогоднюю ночь
11:47, 01 января 2024
В МЧС рассказали, сколько пожаров случилось в новогоднюю ночь
165 выездов совершили спасатели и пожарные за сутки в Казахстане
09:50, 27 января 2024
165 выездов совершили спасатели и пожарные за сутки в Казахстане
Сколько вызовов поступило на линию МЧС за сутки
10:58, 11 февраля 2024
Сколько вызовов поступило на линию МЧС за сутки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: