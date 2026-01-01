210 выездов за сутки: как работали спасатели в новогоднюю ночь

За сутки 31 декабря 2025 года подразделения МЧС Казахстана совершили 210 выездов, сообщает Zakon.kz.

Из них 91 – на пожары и случаи горения, еще 119 – на поисковые, аварийно-спасательные и другие работы, сообщили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали и спасли 241 человека, в том числе 30 детей.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды и сообщениями о закрытии дорог. Граждан призывают воздержаться от дальних поездок, а жителей сельской местности – от пеших выходов на большие расстояния при ухудшении погодных условий.

Ранее в МЧС сообщили, что в Павлодаре из огня спасены 15 человек.