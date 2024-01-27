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165 выездов совершили спасатели и пожарные за сутки в Казахстане

пожар Фото: МЧС РК
За прошедшие сутки силами МЧС Казахстана совершено 165 выездов, из них на пожары и случаи горения 78, сообщает Zakon.kz.

На аварийно-спасательные и другие работы пришлось 87 вызовом, при которых спасли и эвакуировали 215 человек.

"МЧС призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки".МЧС РК

Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области огласила результаты специального расследования, проведенного с 4 по 24 января.

4 января 2024 года около 01:25 на технологической автодороге на территории АО "Майкаинзолото" в очистное пространство недействующей шахты упал автобус. В нем находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты АО "Майкаинзолото". Всего в автобусе находились четыре человека.

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