Непогода: к жителям Астаны и 16 областей обратились с предупреждением

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 16 регионах Казахстана на 2 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане днем ожидается гололед, ночью и утром – туман. Ветер будет усиливаться, порывы до 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере и в центре Мангистауской области ожидаются осадки – дождь и снег, низовая метель, гололед. Днем осадки сохранятся, также низовая метель и гололед. На севере и в центре области будет туман. Ветер будет усиливаться, порывы до 15-20 м/с.

В Актау ожидается гололед. Ветер будет усиливаться днем, порывы до 15-20 м/с.

На севере, востоке и в центре Западно-Казахстанской области ожидаются туман и гололед.

В Уральске ожидаются туман и гололед.

Ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель и гололед. На севере, юге и в горных районах области будет туман. Ветер будет усиливаться ночью и днем, порывы до 15-20 м/с.

В Таразе временами ожидается туман.

На севере, востоке, в центре и в горных районах Жетысу временами ожидается туман. Ветер будет усиливаться, порывы до 15-20 м/с, местами 23-28 м/с.

В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидается туман.

Ночью на западе, юге и востоке Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель и гололед, днем снег, местами сильный снег, низовая метель и гололед. На западе и севере области будет туман. Ветер будет усиливаться днем, порывы до 15-18 м/с.

В Актобе днем ожидаются временами сильный снег и гололед, ночью и утром – туман.

На севере, юге и в центре Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер будет усиливаться днем, порывы до 15-18 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается туман.

На севере, западе, юге и в горных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Шымкенте и Туркестане временами ожидается туман.

Ночью на юго-западе области Абай ожидаются небольшой снег и низовая метель. На западе, севере и в центре области будет туман. Ветер будет усиливаться ночью, порывы до 15-20 м/с.

В Семее ночью и утром ожидаются снег и низовая метель. Ветер будет усиливаться, порывы до 15-20 м/с.

В центре и на севере Кызылординской области ожидается туман.

В Кызылорде временами ожидается туман.

На севере, востоке и в центре области Улытау ожидается туман. Ветер будет усиливаться, порывы до 15-20 м/с.

В Жезказгане ожидается туман.

На западе и юге Северо-Казахстанской области ожидаются снег и низовая метель. На юго-востоке области будет туман. Ветер будет усиливаться ночью, порывы до 15-20 м/с.

В Петропавловске ожидается ветер, порывы до 15-20 м/с.

На западе, юге и востоке Атырауской области ожидаются снег, низовая метель и гололед. На севере и востоке области – туман. Ветер будет усиливаться, порывы до 15-20 м/с.

В Атырау ожидается гололед.

На западе, севере и юге Павлодарской области ожидается туман.

В Павлодаре ожидается туман.

На западе, севере Костанайской области ожидаются снег, низовая метель и гололед. На севере, западе и юге области будет туман. Ветер будет усиливаться ночью, порывы до 15-20 м/с.

В Костанае ожидаются снег, низовая метель и гололед. Туман. Ветер будет усиливаться ночью, порывы до 15-20 м/с.

Днем на западе и юге Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель и гололед. На западе, севере и востоке области будет туман. Ветер будет усиливаться ночью и утром, порывы до 15-20 м/с.

В Кокшетау ожидается гололедица. Ветер будет усиливаться ночью, порывы до 15-20 м/с.

На западе, севере и востоке Карагандинской области ожидается туман.

В Караганде ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 января.