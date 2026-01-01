#Казахстан в сравнении
Токаев направил соболезнования президенту Швейцарии из-за страшной трагедии в Альпах

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 21:09 Фото: pixabay
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 января выразил соболезнования президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелану в связи с трагическими последствиями пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана, который привел к многочисленным человеческим жертвам, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Акорде.

"Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших и пострадавшим, а также выразил солидарность с народом Швейцарии в этот тяжелый момент", – говорится в сообщении.

В ночь на 1 января на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошел взрыв, после которого в баре вспыхнул крупный пожар. Трагедия случилась во время празднования Нового года в клубе Le Constellation. Жертвами стали "несколько десятков" посетителей заведения. Эту информацию позднее подтвердили и в полиции кантона Вале, не назвав точное число погибших. Около 100 человек получили ранения. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии с серьезными ожогами.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
