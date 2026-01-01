Токаев направил соболезнования президенту Швейцарии из-за страшной трагедии в Альпах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 января выразил соболезнования президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелану в связи с трагическими последствиями пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана, который привел к многочисленным человеческим жертвам, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Акорде.

"Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших и пострадавшим, а также выразил солидарность с народом Швейцарии в этот тяжелый момент", – говорится в сообщении.

В ночь на 1 января на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошел взрыв, после которого в баре вспыхнул крупный пожар. Трагедия случилась во время празднования Нового года в клубе Le Constellation. Жертвами стали "несколько десятков" посетителей заведения. Эту информацию позднее подтвердили и в полиции кантона Вале, не назвав точное число погибших. Около 100 человек получили ранения. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии с серьезными ожогами.

