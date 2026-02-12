Токаев выразил соболезнования премьеру Канады после трагедии в школе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 12 февраля выразил соболезнования премьер-министру Канады Марку Карни в связи с трагической гибелью невинных людей в результате стрельбы в средней школе города Тамблер-Риджа, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Акорде.

"Президент Казахстана выразил солидарность с народом Канады и передал слова искренней поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в сообщении.

11 февраля в средней школе города Тамблер-Ридж, расположенного в провинции Британская Колумбия на западе Канады, произошла стрельба, в результате которой погибли 10 человек.



Как сообщили в Королевской канадской конной полиции, шесть жертв были обнаружены непосредственно в здании учебного заведения. Еще один пострадавший скончался по пути в больницу. Два тела нашли в жилом доме, который, по версии следствия, связан с данным происшествием. Десятым погибшим оказался сам стрелок – его обнаружили мертвым с огнестрельным ранением, которое, по предварительным данным, он нанес себе сам.