Снег и метель: синоптики рассказали о погоде на субботу
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 3 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в субботу на большей части РК ожидаются осадки.
"Большая часть республики будет находиться под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, с чем ожидаются снег, метель, на юге страны – осадки (дождь, снег)"."Казгидромет"
На юго-западе, востоке, юго-востоке страны ожидается погода без осадков.
По республике также прогнозируют туман, гололед, усиление ветра.
Ранее в "Казгидромете" рассказали жителям Астаны, Алматы и Шымкента о погоде на 2, 3 и 4 января.
