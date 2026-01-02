Снег и метель: синоптики рассказали о погоде на субботу

Фото: Zakon.kz

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 3 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в субботу на большей части РК ожидаются осадки. "Большая часть республики будет находиться под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, с чем ожидаются снег, метель, на юге страны – осадки (дождь, снег)". "Казгидромет" На юго-западе, востоке, юго-востоке страны ожидается погода без осадков. По республике также прогнозируют туман, гололед, усиление ветра. Ранее в "Казгидромете" рассказали жителям Астаны, Алматы и Шымкента о погоде на 2, 3 и 4 января.

