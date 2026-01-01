#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
505.53
593.44
6.34
События

Снег и метель: синоптики рассказали о погоде на 2 января

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 15:04 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в пятницу на большей части РК сохранится снег.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются снег, метель, на северо-западе днем – сильный снег, на юго-западе и юго-востоке страны – осадки (дождь, снег)". "Казгидромет"

Лишь в центре, на юге ожидается погода без осадков. По республике также прогнозируют туман, гололед, усиление ветра.

Какая погода ждет Астану, Алматы, Шымкент 1, 2 и 3 января 2026 года – читайте по ссылке.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
