Снег и метель: синоптики рассказали о погоде на 2 января

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 2 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в пятницу на большей части РК сохранится снег.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются снег, метель, на северо-западе днем – сильный снег, на юго-западе и юго-востоке страны – осадки (дождь, снег)". "Казгидромет"

Лишь в центре, на юге ожидается погода без осадков. По республике также прогнозируют туман, гололед, усиление ветра.

Какая погода ждет Астану, Алматы, Шымкент 1, 2 и 3 января 2026 года – читайте по ссылке.

