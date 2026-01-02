#Казахстан в сравнении
События

90% детей в Казахстане ходят в кружки и секции – Минпросвещения

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 17:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным Министерства просвещения, в 2025 году дополнительным образованием охвачены 3,5 млн детей – это 90% от общего числа. Большинство из них занимаются бесплатно, а сеть кружков и секций за год выросла на четверть, сообщает Zakon.kz.

По итогам 2025 года охват детей дополнительным образованием увеличился до 90%, что составляет 3,5 млн детей. Из них 2,2 млн охвачены бесплатными кружками и секциями, сообщили в Министерстве просвещения.

"Сеть организаций допобразования по сравнению с прошлым годом выросла на 25% и превысила две тысячи единиц. В целях обеспечения детей в сельской местности различными формами дополнительного образования в рамках Дорожной карты завершены работы по созданию 1000 комьюнити-центров. За три года открыто 1251 центр, охватывающий более 4200 детей", – сообщили в ведомстве.

С июня 2025 года в пилотном режиме работает единая ваучерная система в сфере спорта, творчества и допобразования. Ваучеры уже получили более 600 тысяч детей. Проект действует в Астане, Шымкенте, Карагандинской, Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях.

Параллельно развивается проект "Читающая школа". К порталу edu.bookfund.gov.kz подключены более 8 тысяч школ и колледжей. Это увеличило читательскую активность на 26,2%. Фонд школьных библиотек достиг 141 млн экземпляров, а материальную базу усилили за счет создания 1830 коворкинг-центров.

В 2025-2026 учебном году школы работают по единой программе воспитания "Адал азамат". В ее основе – идеи закона и порядка, уважения к труду и заботы об окружающей среде. Воспитательная работа строится вокруг шести ключевых ценностей, включая патриотизм, ответственность и созидание.

Во всех школах страны действуют центры педагогической поддержки родителей. За год участие родителей в школьной жизни выросло вдвое, заявляют в министерстве.

По итогам проведенного опроса 62% родителей готовы вносить изменения в воспитательный процесс по результатам учебных занятий. Согласно результатам опроса среди педагогов, 82% респондентов отметили положительное влияние программы на профессиональное развитие классных руководителей, 84% – положительное влияние на рост активности учащихся, а 71% – усиление взаимодействия школы и семьи.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2026 17:43
Ужесточить наказание за неуважение к учителям хотят в Казахстане

Ранее слухи о закрытии частных школ прокомментировали в Минпросвещения.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
