Снег, дождь и гололед: синоптики рассказали о погоде на 5 января

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 5 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в понедельник в Казахстане сохранится непогода – большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов:

"С чем ожидаются снег, метель, на западе, юго-востоке страны – осадки (дождь, снег). Лишь на юго-западе, юге страны ожидается погода без осадков", – говорится в релизе.

По республике также прогнозируют туман, гололед и усиление ветра.

Синоптики прогнозируют в нескольких городах Казахстана неблагоприятные метеорологические условия.