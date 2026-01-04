Снег, дождь и гололед: синоптики рассказали о погоде на 5 января
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 5 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, в понедельник в Казахстане сохранится непогода – большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов:
"С чем ожидаются снег, метель, на западе, юго-востоке страны – осадки (дождь, снег). Лишь на юго-западе, юге страны ожидается погода без осадков", – говорится в релизе.
По республике также прогнозируют туман, гололед и усиление ветра.
Синоптики прогнозируют в нескольких городах Казахстана неблагоприятные метеорологические условия.
