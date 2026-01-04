#Казахстан в сравнении
События

От зимней стужи до оттепели: прогноз погоды с 5 по 7 января в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики рассказали о том, какая будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 5 по 7 января, сообщает Zakon.kz.

Астана

5 января: облачно, временами небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -7-9°С.

6 января: переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -4-6°С.

7 января: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -10-12°С.

Алматы

5 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 2- 7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +1+3°С.

6 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +1+3°С.

7 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +2+4°С.

Шымкент

5 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С.

6 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.

7 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +4+6°С.

Ранее сообщалось, что в Астане, Алматы и 15 регионах объявили штормовое предупреждение.

Елена Беляева
Елена Беляева
