В Астане, Алматы и 15 регионах объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Алматы и 15 областях Казахстана на 5 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане временами ожидаются небольшой снег и низовая метель. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Алматы ночью и утром временами туман.

В Алматинской области на юге и в горных районах временами ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе и востоке области.

В Конаеве ночью временами ожидается туман.

В Туркестанской области на севере, западе, юге и в горных районах ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с в горных районах.

В Шымкенте временами ожидается туман.

В Туркестане также временами туман.

В области Жетысу на востоке, севере, в центре и в горных районах ожидаются гололед и туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на востоке области.

В Талдыкоргане временами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге ожидаются снег, метель и гололед. Днем снег, метель и гололед сохранятся. Ночью и утром на севере области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на севере и востоке области.

В Усть-Каменогорске ожидаются снег, метель и гололед.

В Атырауской области на западе, севере и юге ожидаются туман и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с на севере и востоке области.

В Атырау временами ожидается туман.

В области Абай ночью на севере, востоке и юге ожидаются снег, метель и гололед. Днем на юге и в центре области снег, метель и гололед. Ночью и утром на востоке и юге области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, в некоторых районах возможны порывы до 23 м/с.

В Семее ночью и утром ожидаются снег, метель и гололед.

В Павлодарской области ночью ожидаются снег и низовая метель, днем на востоке небольшой снег и низовая метель. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе и юге области.

В Павлодаре ночью ожидаются снег и низовая метель.

В Актюбинской области ночью на севере и северо-западе ожидаются снег, гололед и низовая метель, днем на западе, севере и северо-востоке осадки (дождь, снег), гололед и метель. На западе, востоке и юге области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе и севере области.

В Актобе ночью ожидаются снег и гололед, днем осадки, гололед и метель.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе ожидаются снег и метель, днем на севере и востоке снег и метель. На западе области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе и юге области.

В Петропавловске днем ожидаются снег и метель.

В Костанайской области ночью на западе и севере снег и метель, днем снег, метель и гололед. На западе, севере и юге области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе и севере области.

В Костанае утром и днем ожидаются снег, метель и туман.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе ожидаются осадки (дождь, снег), метель и гололед. Днем осадки сохранятся. На западе, севере и юге области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Уральске днем ожидаются осадки, метель, гололед и туман.

В Акмолинской области ночью на западе и севере снег и метель, на юге и востоке небольшой снег и низовая метель. Днем на севере, юге и востоке небольшой снег и низовая метель. На западе, юге и востоке области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе и севере области.

В Кокшетау ветер усилится до 15-20 м/с утром и днем.

В Кызылординской области на востоке и в центре ожидаются туман и гололед.

В Кызылорде временами ожидаются туман и гололед.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе области.

В Жамбылской области ночью в горных районах ожидаются снег, низовая метель и гололед. На севере, юге и в горных районах области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с в горных районах.

В Таразе временами ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 5 января.