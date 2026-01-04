В Астане, Алматы и 15 регионах объявили штормовое предупреждение
В Астане временами ожидаются небольшой снег и низовая метель. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Алматы ночью и утром временами туман.
В Алматинской области на юге и в горных районах временами ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе и востоке области.
В Конаеве ночью временами ожидается туман.
В Туркестанской области на севере, западе, юге и в горных районах ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с в горных районах.
В Шымкенте временами ожидается туман.
В Туркестане также временами туман.
В области Жетысу на востоке, севере, в центре и в горных районах ожидаются гололед и туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на востоке области.
В Талдыкоргане временами ожидается туман.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге ожидаются снег, метель и гололед. Днем снег, метель и гололед сохранятся. Ночью и утром на севере области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на севере и востоке области.
В Усть-Каменогорске ожидаются снег, метель и гололед.
В Атырауской области на западе, севере и юге ожидаются туман и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с на севере и востоке области.
В Атырау временами ожидается туман.
В области Абай ночью на севере, востоке и юге ожидаются снег, метель и гололед. Днем на юге и в центре области снег, метель и гололед. Ночью и утром на востоке и юге области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, в некоторых районах возможны порывы до 23 м/с.
В Семее ночью и утром ожидаются снег, метель и гололед.
В Павлодарской области ночью ожидаются снег и низовая метель, днем на востоке небольшой снег и низовая метель. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе и юге области.
В Павлодаре ночью ожидаются снег и низовая метель.
В Актюбинской области ночью на севере и северо-западе ожидаются снег, гололед и низовая метель, днем на западе, севере и северо-востоке осадки (дождь, снег), гололед и метель. На западе, востоке и юге области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе и севере области.
В Актобе ночью ожидаются снег и гололед, днем осадки, гололед и метель.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе ожидаются снег и метель, днем на севере и востоке снег и метель. На западе области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе и юге области.
В Петропавловске днем ожидаются снег и метель.
В Костанайской области ночью на западе и севере снег и метель, днем снег, метель и гололед. На западе, севере и юге области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе и севере области.
В Костанае утром и днем ожидаются снег, метель и туман.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе ожидаются осадки (дождь, снег), метель и гололед. Днем осадки сохранятся. На западе, севере и юге области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Уральске днем ожидаются осадки, метель, гололед и туман.
В Акмолинской области ночью на западе и севере снег и метель, на юге и востоке небольшой снег и низовая метель. Днем на севере, юге и востоке небольшой снег и низовая метель. На западе, юге и востоке области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе и севере области.
В Кокшетау ветер усилится до 15-20 м/с утром и днем.
В Кызылординской области на востоке и в центре ожидаются туман и гололед.
В Кызылорде временами ожидаются туман и гололед.
В Мангистауской области на западе, севере и в центре туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе области.
В Жамбылской области ночью в горных районах ожидаются снег, низовая метель и гололед. На севере, юге и в горных районах области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с в горных районах.
В Таразе временами ожидается туман.
Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 5 января.