#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
505.53
593.44
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
505.53
593.44
6.34
События

В Астане, Алматы и 15 регионах объявили штормовое предупреждение

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2026 17:04 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Алматы и 15 областях Казахстана на 5 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане временами ожидаются небольшой снег и низовая метель. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Алматы ночью и утром временами туман.

В Алматинской области на юге и в горных районах временами ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе и востоке области.

В Конаеве ночью временами ожидается туман.

В Туркестанской области на севере, западе, юге и в горных районах ожидается туман. Ветер усилится до 15-20 м/с в горных районах.

В Шымкенте временами ожидается туман.

В Туркестане также временами туман.

В области Жетысу на востоке, севере, в центре и в горных районах ожидаются гололед и туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на востоке области.

В Талдыкоргане временами ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке и юге ожидаются снег, метель и гололед. Днем снег, метель и гололед сохранятся. Ночью и утром на севере области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на севере и востоке области.

В Усть-Каменогорске ожидаются снег, метель и гололед.

В Атырауской области на западе, севере и юге ожидаются туман и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с на севере и востоке области.

В Атырау временами ожидается туман.

В области Абай ночью на севере, востоке и юге ожидаются снег, метель и гололед. Днем на юге и в центре области снег, метель и гололед. Ночью и утром на востоке и юге области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, в некоторых районах возможны порывы до 23 м/с.

В Семее ночью и утром ожидаются снег, метель и гололед.

В Павлодарской области ночью ожидаются снег и низовая метель, днем на востоке небольшой снег и низовая метель. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе и юге области.

В Павлодаре ночью ожидаются снег и низовая метель.

В Актюбинской области ночью на севере и северо-западе ожидаются снег, гололед и низовая метель, днем на западе, севере и северо-востоке осадки (дождь, снег), гололед и метель. На западе, востоке и юге области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе и севере области.

В Актобе ночью ожидаются снег и гололед, днем осадки, гололед и метель.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе ожидаются снег и метель, днем на севере и востоке снег и метель. На западе области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе и юге области.

В Петропавловске днем ожидаются снег и метель.

В Костанайской области ночью на западе и севере снег и метель, днем снег, метель и гололед. На западе, севере и юге области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе и севере области.

В Костанае утром и днем ожидаются снег, метель и туман.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе ожидаются осадки (дождь, снег), метель и гололед. Днем осадки сохранятся. На западе, севере и юге области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Уральске днем ожидаются осадки, метель, гололед и туман.

В Акмолинской области ночью на западе и севере снег и метель, на юге и востоке небольшой снег и низовая метель. Днем на севере, юге и востоке небольшой снег и низовая метель. На западе, юге и востоке области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе и севере области.

В Кокшетау ветер усилится до 15-20 м/с утром и днем.

В Кызылординской области на востоке и в центре ожидаются туман и гололед.

В Кызылорде временами ожидаются туман и гололед.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре туман. Ветер усилится до 15-20 м/с на западе области.

В Жамбылской области ночью в горных районах ожидаются снег, низовая метель и гололед. На севере, юге и в горных районах области туман. Ветер усилится до 15-20 м/с в горных районах.

В Таразе временами ожидается туман.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 5 января.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Госсоветник Ерлан Карин посетил штаб "Дала Қырандары"
17:44, Сегодня
Госсоветник Ерлан Карин посетил штаб "Дала Қырандары"
Гололед, снег и низовая метель: в Астане и регионах объявили штормовое предупреждение
17:27, 02 января 2026
Гололед, снег и низовая метель: в Астане и регионах объявили штормовое предупреждение
В Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение на 15 декабря
17:20, 14 декабря 2025
В Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение на 15 декабря
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: