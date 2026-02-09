"Похитил свыше 6 млрд тенге и скрылся": Казахстану выдали гражданина Турции – ему грозит до 10 лет заключения

В Казахстан из Черногории экстрадирован подозреваемый за совершение мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 февраля 2026 года заявили в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) РК:

"Сотрудниками Генеральной прокуратуры и НЦБ Интерпола МВД РК при содействии посольства Казахстана в Черногории из названной страны экстрадирован гражданин Турции для привлечения к уголовной ответственности за хищение денежных средств в особо крупном размере".

Следствием установлено, что указанное лицо, являясь руководителем строительной компании, в период с 2022 по 2024 год путем заключения фиктивных договоров и перевода денежных средств через аффилированные организации похитило свыше 6 млрд тенге, предназначенных для строительства жилых комплексов в Алматы.

"После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В марте 2025 года он был установлен и впоследствии задержан в Черногории, откуда по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор". Пресс-служба ГП РК

Как уточнили в Генпрокуратуре РК, за совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, с конфискацией имущества.

