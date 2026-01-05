Алматы в зоне риска: синоптики прогнозируют загрязнение воздуха

"Казгидромет" предупредил о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха в ряде городов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, 6 января 2026 года неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в городах Балхаш, Кызылорда и Алматы.

Такие погодные факторы способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере и ухудшению качества воздуха. В период НМУ жителям рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно людям с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Ранее в Астане и 16 областях Казахстана на 6 января объявили штормовое предупреждение.

