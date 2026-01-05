#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
511.26
597.61
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
511.26
597.61
6.32
События

Алматы в зоне риска: синоптики прогнозируют загрязнение воздуха

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 01:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
"Казгидромет" предупредил о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха в ряде городов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, 6 января 2026 года неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в городах Балхаш, Кызылорда и Алматы.

Такие погодные факторы способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере и ухудшению качества воздуха. В период НМУ жителям рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно людям с хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Ранее в Астане и 16 областях Казахстана на 6 января объявили штормовое предупреждение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В Алматы синоптики прогнозируют повышенное загрязнение воздуха
02:18, 14 января 2024
В Алматы синоптики прогнозируют повышенное загрязнение воздуха
Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют синоптики в Шымкенте и Алматы
02:12, 22 декабря 2023
Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют синоптики в Шымкенте и Алматы
В четырех городах страны прогнозируют повышенное загрязнение воздуха
08:03, 08 декабря 2023
В четырех городах страны прогнозируют повышенное загрязнение воздуха
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: