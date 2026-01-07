#Казахстан в сравнении
События

Морозы в Астане и плюсовая температура в Алматы: прогноз на 8-10 января

Алматы, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 19:34 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 8, 9 и 10 января 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане

  • 8 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -17-19°С, днем -11-13°С.
  • 9 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -6-8°С.
  • 10 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -5-7°С.

Прогноз погоды в Алматы

  • 8 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +1+3°С.
  • 9 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +3+5°С.
  • 10 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +5+7°С.

Прогноз погоды в Шымкенте

  • 8 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +4+6°С.
  • 9 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +7+9°С.
  • 10 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +9+11°С.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 января 2026 года.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
