Морозы в Астане и плюсовая температура в Алматы: прогноз на 8-10 января

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 8, 9 и 10 января 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане 8 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -17-19°С, днем -11-13°С.

9 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -6-8°С.

10 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -5-7°С. Прогноз погоды в Алматы 8 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +1+3°С.

9 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +3+5°С.

10 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +5+7°С. Прогноз погоды в Шымкенте 8 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +4+6°С.

9 января: переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +7+9°С.

10 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +9+11°С. Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 января 2026 года.



