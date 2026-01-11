#Казахстан в сравнении
На Астану надвигается сильный мороз до -27°С, в Алматы +9°С – прогноз погоды на три дня

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 19:02 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 12, 13 и 14 января 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане

  • 12 января: облачно, снег, метель, гололед. Ветер западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5°С, днем с дальнейшим понижением.
  • 13 января: переменная облачность, ночью небольшой снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -11-13°С.
  • 14 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -20-22°С.

Прогноз погоды в Алматы

  • 12 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +7+9°С.
  • 13 января: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +5+7°С.
  • 14 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +3+5°С.

Прогноз погоды в Шымкенте

  • 12 января: переменная облачность, ночью и в первой половине дня дождь. Ветер юго-западный 7-12, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +7+9°С.
  • 13 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +10+12°С.
  • 14 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +11+13°С.

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в 16 областях РК на 12 января 2026 года.

