На Астану надвигается сильный мороз до -27°С, в Алматы +9°С – прогноз погоды на три дня

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на 12, 13 и 14 января 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане 12 января: облачно, снег, метель, гололед. Ветер западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5°С, днем с дальнейшим понижением.

13 января: переменная облачность, ночью небольшой снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -13-15°С, днем -11-13°С.

14 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -20-22°С. Прогноз погоды в Алматы 12 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +7+9°С.

13 января: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0,-2°С, днем +5+7°С.

14 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +3+5°С. Прогноз погоды в Шымкенте 12 января: переменная облачность, ночью и в первой половине дня дождь. Ветер юго-западный 7-12, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +7+9°С.

13 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +10+12°С.

14 января: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем +11+13°С. Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в 16 областях РК на 12 января 2026 года.



