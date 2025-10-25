#АЭС в Казахстане
События

Снег и мороз накроют Астану, а в Алматы – идеальная осень: прогноз погоды на три дня

Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 19:11 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 26, 27 и 28 октября 2025 года по трем крупнейшим мегаполисам Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 26 октября: переменная облачность, ночью небольшие осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный, ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +6+8°.
  • 27 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°, днем +4+6°.
  • 28 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°, днем +8+10°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 26 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +20+22°.
  • 27 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +18+20°.
  • 28 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 3-8, временами порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +16+18°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 26 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +22+24°.

  • 27 октября: переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +23+25°.

  • 28 октября: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +24+26°.

Ранее "Казгидромет" представил общий прогноз погоды по территории Казахстана на 26 октября 2025 года.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
