В каких регионах РК ожидаются осадки и метель 8 января

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 января 2026 года, сообщает, Zakon.kz.

Согласно прогнозу "Казгидромета", в четверг на большей части РК ожидается погода без осадков.

"Большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона, с чем ожидается преимущественно погода без осадков". РГП "Казгидромет"

На северо-западе, востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, низовая метель.

По республике также прогнозируют туман, усиление ветра, на западе, северо-западе, юго-востоке – гололед.

В ближайшие три дня в Астане ожидаются небольшой снег и морозы до -18°С, тогда как в Алматы и Шымкенте – потепление и погода без осадков.