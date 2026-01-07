В каких регионах РК ожидаются осадки и метель 8 января
Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 января 2026 года, сообщает, Zakon.kz.
Согласно прогнозу "Казгидромета", в четверг на большей части РК ожидается погода без осадков.
"Большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона, с чем ожидается преимущественно погода без осадков". РГП "Казгидромет"
На северо-западе, востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, низовая метель.
По республике также прогнозируют туман, усиление ветра, на западе, северо-западе, юго-востоке – гололед.
В ближайшие три дня в Астане ожидаются небольшой снег и морозы до -18°С, тогда как в Алматы и Шымкенте – потепление и погода без осадков.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript