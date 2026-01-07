#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
512.83
600.58
6.36
События

В каких регионах РК ожидаются осадки и метель 8 января

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2026 14:51 Фото: Zakon.kz
"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 8 января 2026 года, сообщает, Zakon.kz.

Согласно прогнозу "Казгидромета", в четверг на большей части РК ожидается погода без осадков.

"Большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона, с чем ожидается преимущественно погода без осадков". РГП "Казгидромет"

На северо-западе, востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются снег, низовая метель.

По республике также прогнозируют туман, усиление ветра, на западе, северо-западе, юго-востоке – гололед.

В ближайшие три дня в Астане ожидаются небольшой снег и морозы до -18°С, тогда как в Алматы и Шымкенте – потепление и погода без осадков.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Снег и метель: синоптики рассказали о погоде на 2 января
15:04, 01 января 2026
Снег и метель: синоптики рассказали о погоде на 2 января
Снег и метель: синоптики рассказали о погоде на субботу
14:01, 02 января 2026
Снег и метель: синоптики рассказали о погоде на субботу
Снег, дождь и гололед: синоптики рассказали о погоде на 5 января
14:36, 04 января 2026
Снег, дождь и гололед: синоптики рассказали о погоде на 5 января
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: