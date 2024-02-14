Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех казахстанских городах

Синоптики предупредили жителей Балхаша, Атырау, Шымкента и Алматы о неблагоприятных метеорологических условиях загрязнения воздуха, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на большей части Казахстана. По их данным 14 февраля в Астане и 18 областях страны ожидается резкое похолодание.



