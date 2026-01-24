Алматы, Астана и ряд городов: где в Казахстане ожидаются НМУ

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в девяти городах Казахстана 24 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

24 января 2026 года в городах Алматы, Актобе, Караганда, Петропавловск, Кокшетау, Павлодар, Темиртау, Уральск, ночью в городе Астана ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также в 15 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 24 января.