ИИ, игры и миллионы участников: АФМ подвело итоги работы в рамках нарратива "Закон и порядок" за 2025 год

Агентством Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) 9 января 2026 года подведены итоги масштабной работы по повышению финансовой и цифровой безопасности населения за прошлый год, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, в рамках нарратива "Закон и порядок" проведено более 4 тыс. профилактических мероприятий, охвативших порядка 4 млн граждан.

Для повышения заинтересованности граждан внедрены нестандартные форматы коммуникации.

Ключевые итоги работы 2025 года:

В первом полугодии проведена Национальная олимпиада по финансовой безопасности, в которой приняли участие 3,5 тыс. студентов. В ее преддверии проведены уроки финансовой безопасности в 2 тыс. школ и 1,5 тыс. вузов и колледжей, охвачено свыше 800 тыс. учащихся.

В июне и ноябре проведены республиканские форумы "АФМ online 2025: Финансовые триггеры XXI века" и "AFM Digital Lessons" – уроки цифровой безопасности от АФМ". Занятия проходили в интерактивном формате с онлайн-опросами и квиз-заданиями с использованием ИИ (офицер – AI ДОС) и новейших графических эффектов. Привлечены известные артисты, блогеры и медийные личности. Охвачено 164 тыс. учащихся из 90 вузов и 263 колледжей, а также порядка 16 тыс. работников бюджетных организаций. Партнерами выступили акимат Астаны, МНВО и новостной портал Zakon.kz.

В течение года дважды организована игра КВН "Жайдарман" на тему "Заңды күлкі" с привлечением 12 лучших команд страны, которую посетили около 3 тыс. граждан.

В августе 2025 года АФМ совместно с проектом "Қарызсыз қоғам" в столице организованы обучающие семинары и консультации для почти 1 тыс. пенсионеров и закредитованных граждан. Спикеры рассказали об угрозах финансовых пирамид, интернет-мошенничества и незаконных микрофинансовых организаций.

Осенью проведен республиканский онлайн-диктант по финансовой безопасности "FinIQ – 2025", в котором приняли участие 2,8 млн граждан, из которых 1,3 млн – студенты и школьники.

С 1 по 15 декабря проведена республиканская компьютерная игра "Qarzhy Saqshysy", направленная на повышение уровня финансовой безопасности. Участие приняли более 800 тыс. учащихся 10-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей со всех регионов страны.

В Кызылорде по инициативе АФМ состоялся областной айтыс акынов на тему "Заң мен Тәртіп – ел тұғыры". В стихотворной форме затронуты актуальные темы – уважение к закону и финансовая грамотность.

Для детей запущен показ мультфильма о финансовой безопасности "Қошкар мен Теке", который уже получил охват в 200 тыс. просмотров.

Запущены серии документальных фильмов о жертвах финансовых пирамид ("О пирамиде HAS", "В погоне за деньгами", "Пирамидная" зависимость или наивность?"). Картины набрали почти 200 тыс. просмотров.

Совместно с известными актерами и блогерами реализован ряд видеопроектов, посвященных противодействию финансовым пирамидам, онлайн-казино, дроппингу и другим незаконным финансовым схемам. Общий охват аудитории превысил 3,5 млн просмотров.

В Агентстве РК по финансовому мониторингу отметили, что в 2026 году планируется дальнейшее наращивание темпов работы с использованием современных креативных подходов, направленных на повышение уровня финансовой безопасности населения и формирование устойчивых навыков противодействия финансовым рискам.

Ранее в Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали о работе с населением по продвижению идеологемы "Закон и порядок" в 2025 году.