Непогода надвигается на Алматы и Шымкент, а в Астане – сильные морозы

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 12-14 февраля 2026 года по трем крупнейшим городам страны. Из него следует, что в ближайшие три дня в Астане сохраняются сильные морозы, а на Алматы и Шымкент надвигается непогода с осадками и метелью, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 12 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 9-14, днем 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -24-26°С, днем -16-18°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 9-14, днем 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -24-26°С, днем -16-18°С. 13 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -12-14°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -12-14°С. 14 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -21-23°С, днем -8-10°С. Прогноз погоды по Алматы 12 февраля: переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С.

переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С. 13 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +1+3°С.

переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +1+3°С. 14 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С. Прогноз погоды по Шымкенту 12 февраля: облачно, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +3+5°С.

облачно, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +3+5°С. 13 февраля: облачно, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +7+9°С.

облачно, ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь. Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +8+10°С.

