#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
491.88
585.83
6.36
Общество

Непогода надвигается на Алматы и Шымкент, а в Астане – сильные морозы

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 16:33 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 12-14 февраля 2026 года по трем крупнейшим городам страны. Из него следует, что в ближайшие три дня в Астане сохраняются сильные морозы, а на Алматы и Шымкент надвигается непогода с осадками и метелью, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 12 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 9-14, днем 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -24-26°С, днем -16-18°С.
  • 13 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -25-27°С, днем -12-14°С.
  • 14 февраля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -21-23°С, днем -8-10°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 12 февраля: переменная облачность, временами снег, туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С.
  • 13 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +1+3°С.
  • 14 февраля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 12 февраля: облачно, осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель, туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +3+5°С.
  • 13 февраля: облачно, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +7+9°С.
  • 14 февраля: облачно, ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь. Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +8+10°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 16:33
От -35°C до +17°C: каким покажет себя февраль 2026 года

Ранее синоптики рассказали, где в Казахстане потеплеет до +5°С, а кому ждать морозов до -33°С. Подробнее о погоде на 12, 13 и 14 февраля 2026 года можете узнать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Алматы накроют снегопад и сильные морозы до -16°С, а чего ждать Астане и Шымкенту
15:32, 14 января 2026
Алматы накроют снегопад и сильные морозы до -16°С, а чего ждать Астане и Шымкенту
Снег и морозы до -18°С надвигаются на Астану, Алматы, Шымкент
14:59, 17 декабря 2025
Снег и морозы до -18°С надвигаются на Астану, Алматы, Шымкент
На Алматы надвигаются осадки, в Астане ожидаются сильные морозы, а в Шымкенте будет тепло до +16°С
15:00, 06 февраля 2026
На Алматы надвигаются осадки, в Астане ожидаются сильные морозы, а в Шымкенте будет тепло до +16°С
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан завоевал "золото" чемпионата Азии по велоспорту на шоссе
16:41, Сегодня
Казахстан завоевал "золото" чемпионата Азии по велоспорту на шоссе
Важное событие произошло в казахстанской борьбе
16:22, Сегодня
Важное событие произошло в казахстанской борьбе
Денис Евсеев не сумел выиграть второй матч за один день на турнире в Индии
16:15, Сегодня
Денис Евсеев не сумел выиграть второй матч за один день на турнире в Индии
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря "Кайрата"
16:06, Сегодня
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря "Кайрата"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: