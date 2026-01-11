В Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в 16 областях РК на 12 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидаются снег, метель и гололед. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Алматы ночью и утром будет туман.

В Алматинской области на юге и в горных районах временами ожидается туман.

В Конаеве ночью и утром ожидается туман.

В Жамбылской области на севере, юге и в горных районах ожидаются туман и гололед. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 23-28 м/с.

В Таразе временами ожидается туман, ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются снег и метель. Днем на востоке и юге области продолжатся снег и метель, на севере – небольшой снег и низовая метель. На западе и юге будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Петропавловске ночью ожидаются снег и метель, днем небольшой снег и низовая метель.

В Туркестанской области ночью в горных районах ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. На севере, западе и в горных районах будет туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

В Туркестане временами ожидается туман, ветер усилится до 15-20 м/с.

В области Улытау ночью прогнозируются осадки в виде дождя и снега, метель и гололед. Днем на востоке и юге области сохранятся осадки, метель и гололед. На севере, востоке и юге будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Жезказгане ночью ожидаются осадки, метель и гололед.

В Карагандинской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель и гололед. На севере, востоке и юге будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, на востоке области временами до 23 м/с.

В Караганде ожидаются осадки, метель и гололед, ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Атырауской области на севере, западе и юге ожидаются туман и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Атырау ночью и утром ожидаются туман и гололед, днем ветер усилится до 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем на западе и севере ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед. Также будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области ночью ожидаются снег, метель и гололед. Днем в восточной части области сохранятся снег, метель и гололед. Также будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

В Кокшетау ночью и утром ожидаются снег и низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Актюбинской области на севере, западе и юге ожидаются туман и гололед.

В Актобе ожидается туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются снег, метель и гололед. Днем прогнозируются осадки в виде дождя и снега, метель и гололед, на востоке области сильный снег. Ветер усилится до 15-20 м/с, порывы достигнут 25 м/с.

В Усть-Каменогорске ночью ожидаются снег и метель, днем – осадки, метель и гололед. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В области Абай ночью ожидаются снег и метель, днем – осадки в виде дождя и снега, метель и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с.

В Семее днем ожидаются осадки, метель и гололед, ветер усилится до 15-20 м/с.

В Мангистауской области днем на западе и севере ожидается гололед. Также будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

В Актау ночью и утром ожидается туман, ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

В Костанайской области на востоке и юге ожидаются снег, низовая метель и гололед. Также будет туман.

В Костанае ожидается туман.

В Кызылординской области ночью на востоке и юге ожидается гололед. На большей части области будет туман.

В Кызылорде временами ожидается туман.

В Павлодарской области ночью ожидаются снег, низовая метель и гололед. Днем сохранятся осадки, метель и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с.

В Павлодаре ночью ожидается снег, днем – осадки, низовая метель и гололед, ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.

Ранее "Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 12 января.