В Астане, Алматы и регионах объявили штормовое предупреждение
В Астане ожидаются снег, метель и гололед. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
В Алматы ночью и утром будет туман.
В Алматинской области на юге и в горных районах временами ожидается туман.
В Конаеве ночью и утром ожидается туман.
В Жамбылской области на севере, юге и в горных районах ожидаются туман и гололед. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, в отдельных районах порывы достигнут 23-28 м/с.
В Таразе временами ожидается туман, ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются снег и метель. Днем на востоке и юге области продолжатся снег и метель, на севере – небольшой снег и низовая метель. На западе и юге будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Петропавловске ночью ожидаются снег и метель, днем небольшой снег и низовая метель.
В Туркестанской области ночью в горных районах ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. На севере, западе и в горных районах будет туман. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
В Шымкенте ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
В Туркестане временами ожидается туман, ветер усилится до 15-20 м/с.
В области Улытау ночью прогнозируются осадки в виде дождя и снега, метель и гололед. Днем на востоке и юге области сохранятся осадки, метель и гололед. На севере, востоке и юге будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Жезказгане ночью ожидаются осадки, метель и гололед.
В Карагандинской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, метель и гололед. На севере, востоке и юге будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, на востоке области временами до 23 м/с.
В Караганде ожидаются осадки, метель и гололед, ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
В Атырауской области на севере, западе и юге ожидаются туман и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Атырау ночью и утром ожидаются туман и гололед, днем ветер усилится до 15-18 м/с.
В Западно-Казахстанской области днем на западе и севере ожидаются осадки в виде дождя и снега, низовая метель и гололед. Также будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Уральске ночью и утром ожидается туман.
В Акмолинской области ночью ожидаются снег, метель и гололед. Днем в восточной части области сохранятся снег, метель и гололед. Также будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
В Кокшетау ночью и утром ожидаются снег и низовая метель, на дорогах гололедица. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
В Актюбинской области на севере, западе и юге ожидаются туман и гололед.
В Актобе ожидается туман.
В Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются снег, метель и гололед. Днем прогнозируются осадки в виде дождя и снега, метель и гололед, на востоке области сильный снег. Ветер усилится до 15-20 м/с, порывы достигнут 25 м/с.
В Усть-Каменогорске ночью ожидаются снег и метель, днем – осадки, метель и гололед. Ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
В области Абай ночью ожидаются снег и метель, днем – осадки в виде дождя и снега, метель и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с, порывы до 23-28 м/с.
В Семее днем ожидаются осадки, метель и гололед, ветер усилится до 15-20 м/с.
В Мангистауской области днем на западе и севере ожидается гололед. Также будет туман. Ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 25 м/с.
В Актау ночью и утром ожидается туман, ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
В Костанайской области на востоке и юге ожидаются снег, низовая метель и гололед. Также будет туман.
В Костанае ожидается туман.
В Кызылординской области ночью на востоке и юге ожидается гололед. На большей части области будет туман.
В Кызылорде временами ожидается туман.
В Павлодарской области ночью ожидаются снег, низовая метель и гололед. Днем сохранятся осадки, метель и гололед. Ветер усилится до 15-20 м/с.
В Павлодаре ночью ожидается снег, днем – осадки, низовая метель и гололед, ветер будет усиливаться до 15-20 м/с.
