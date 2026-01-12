#Казахстан в сравнении
События

Повышение окладов и программы адаптации: что меняется для военных в РК

оклады повысят военнослужащим в Казахстане с 1 января 2026 года, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 18:15 Фото: пресс-служба Минобороны РК
Пресс-служба Министерства обороны РК заявила о том, что с 1 января 2026 года военнослужащих ожидает повышение окладов, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в рамках новой системы оплаты труда офицерам повысят зарплату на 23%, рядовым и сержантскому составу – на 10% от уровня первого этапа.

Отмечается, что во время первого этапа, с 1 января 2025 года, заработная плата офицерского состава выросла в среднем на 20,3%, а рядового и сержантского – на 33,9%. Кроме того, была восстановлена система полевых выплат, ранее упраздненная. С 1 июля прошлого года военнослужащим вновь выплачиваются полевые в размере 1,2-кратного МРП за каждые сутки участия в полевых выходах, морских походах и учениях – без оформления командировочных расходов.

Финансовая нагрузка на солдат и их семьи также снижена. Более 20 тысяч военнослужащих срочной службы воспользовались "кредитными каникулами" на общую сумму порядка 8 млрд тенге. Кроме того, во время службы солдаты могут бесплатно получить востребованные на рынке труда рабочие специальности – от водителей большегрузной техники и экскаваторщиков до специалистов связи, дизелистов-электриков и парамедиков. Обучение завершается выдачей официальных сертификатов.

"Новым направлением социальной политики стала подготовка военнослужащих к жизни после службы. Министерство обороны запустило программу адаптации военнослужащих перед выходом на пенсию. Теперь на базе военных вузов они могут бесплатно пройти переподготовку для преподавания начальной военной подготовки в школах, а также для последующего трудоустройства на военные кафедры. Это решение позволяет сохранить профессиональный потенциал офицеров и обеспечить им плавный переход к гражданской деятельности", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что изменились правила выплаты денежного довольствия военнослужащим органов внутренних дел.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
