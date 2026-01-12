Сильный мороз, туман и метель накроют Казахстан во вторник

В 16 областях Казахстана на 13 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью в области Абай ожидаются снег, метель, гололед, днем на севере, востоке, в центре области ожидаются снег, метель, гололед. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Семее ночью и утром ожидаются снег, метель, гололед. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 20-25 мороза, 14-15 января дальнейшее понижение ночью до -30-35, на севере, востоке области 38 мороза. В Петропавловске ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до -22-24 градусов.

На севере, западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, восточный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный, ночью порывы 15-18 м/с.

На севере, юге, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный, днем на западе области 15-20 м/с.

13 января на севере, востоке Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Караганде ночью и утром ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с.

13 января в Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед, ночью на севере, востоке области ожидается сильный снег. Ветер северо-западный, на севере, юге, востоке области 15-20, ночью порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются снег, метель, гололед. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. Ветер юго-восточный, в конце дня на севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается туман.

На востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актобе ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15 м/с.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидается туман. Ветер восточный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

На западе, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Ночью в Павлодарской области ожидаются снег, метель, гололед, днем на севере, востоке области снег, метель, гололед. Ветер северо-западный, ночью 15-20 м/с, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидаются снег, метель, гололед. Ветер северо-западный 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, днем на северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, днем 14 января порывы 23 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается низовая метель. На западе, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный, на юго-западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20, ночью временами 23 м/с. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области на севере, востоке области ожидается понижение температуры воздуха ночью до 18-23 мороза, небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. В Кокшетау ожидается понижение температуры воздуха ночью до 18-20 мороза, 14-15 января дальнейшее понижение ночью до 33-35 мороза.

На востоке, в центре, в горных районах области Жетысу временами ожидается туман. Ветер юго-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидается туман.

Днем на западе Алматинской области ожидается ветер западный с переходом на северо-восточный, порывы 18 м/с. В Конаеве днем ожидается ветер западный, порывы 18 м/с.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о непогоде 13 января.