Общество

Сильный снегопад и туман: синоптики предупредили казахстанцев о непогоде 13 января

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2026 18:04 Фото: Zakon.kz
В Казахстане в предстоящий вторник, 13 января 2026 года, сохранится непогода, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет":

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются снег, метель, на востоке ночью – сильный снег, на западе и юго-востоке страны – осадки (дождь, снег)... По стране прогнозируются туман, гололед, усиление ветра".

По данным синоптиков, погода без осадков ожидается лишь на юге, северо-западе и в центре республики.

Алматы ждет снег и похолодание, Астана замерзнет до -28°С, Шымкент прогреется до +14°С

Ранее синоптики сообщили, что зима заявит о своих правах. Из их прогноза на 13-15 января 2026 года следовало, что морозы до -38°С обрушатся на Казахстан. Позднее были названы регионы страны, по которым 12-15 января резко ударят сильные морозы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
