Сильный снегопад и туман: синоптики предупредили казахстанцев о непогоде 13 января
Фото: Zakon.kz
В Казахстане в предстоящий вторник, 13 января 2026 года, сохранится непогода, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в прогнозе, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет":
"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняются снег, метель, на востоке ночью – сильный снег, на западе и юго-востоке страны – осадки (дождь, снег)... По стране прогнозируются туман, гололед, усиление ветра".
По данным синоптиков, погода без осадков ожидается лишь на юге, северо-западе и в центре республики.
Ранее синоптики сообщили, что зима заявит о своих правах. Из их прогноза на 13-15 января 2026 года следовало, что морозы до -38°С обрушатся на Казахстан. Позднее были названы регионы страны, по которым 12-15 января резко ударят сильные морозы.
